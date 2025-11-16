與少女交往童玩節「啪啪啪」 國中師判5年

新北地院。（資料照）

某國中葉姓男老師從2023年起與一名國中少女交往，並發生4次性行為，被告後否認性交，新北地院合議庭不採信，依「對未滿14歲之少女性交」罪及「對14歲以上未滿16歲之少女性交」罪合計共5罪，判處葉5年徒刑，可上訴。

檢警調查，葉男在2023年3月間即少女就讀國中一年級時，與少女交往，當時少女還未滿14歲，但他未克制己身情慾衝動，於當年4月4日童玩節在自己的租屋處與少女發生性行為；接下來3次性行為時間點分別是去年5月至11月。

葉男在審理時否認與少女發生性行為，不過，少女在偵、審時指證歷歷，且葉男得知被告後，先是哀求少女撤告，當少女提及2人有發生性行為時，葉不僅未予駁斥，更語出「找律師有什麼用」、「找了也不會贏」，並懇求少女向警方虛偽證述：「你一句烏龍就能停」以撤回告訴、甚以死相逼。

合議庭認為葉男所為對少女身心健全、人格發展造成不良影響，自應予非難，且自始否認犯行，迄未和解或損害，判處上述徒刑；此外，合議庭從葉與另名女友的對話中發現，葉與該名少女談及性行為對話，而少女當時應該未滿16歲，是否涉「對14歲以上未滿16歲之少女性交」罪，宜由檢察官另行妥適處理，因此依職權告發。

