天兵毒蟲上飯店開毒趴煙彈忘了丟 意外成為警查獲非法槍枝線索

房務人員打掃房間時，發現大亨堡包裝紙中有使用過的煙彈。（記者王冠仁翻攝）

18歲嚴姓男子等3男2女共5人，在台北市中正區一家飯店過夜開毒趴，但是他們退房時，忘記將使用過、含有依托咪酯的煙彈丟棄，房務人員打掃時發現報警。警方循線搜索嚴的住處，意外在他手機中，發現他曾經去過另外一個毒趴據點，還在該處拿出一把手槍把玩的照片；警方再次出擊，在毒趴據點中逮到持有槍枝的吳嫌。警方除了將嚴、吳等人送辦，也擴大追查毒品、槍枝來源。

警方調查，嚴姓男子平時遊手好閒、不務正業，經常與狐群狗黨一起吸毒、開趴來尋歡作樂。今年8月，他找來2男、2女等友人，5個人一起跑到台北市中正區一家飯店過夜開毒趴；他們退房時，沒有將使用過、含有依托咪酯的煙彈帶走丟棄，只用大亨堡包裝紙隨意包裹，房務人員事後打掃時發現報警。

請繼續往下閱讀...

轄區警方根據訂房資料追查，循線鎖定嚴等3男2女，並在9月時前往嚴位於新北市汐止區的住處搜索。警方意外在嚴的手機中，發現有許多張照片，是他前往蘆洲另外一處據點開毒趴，期間他還拿著一把槍枝把玩。

警方根據這些照片，再次溯源追查，近期前往蘆洲該處搜索，當場查扣1把改造手槍、1個彈匣與4顆子彈，並逮捕持有槍枝的24歲吳嫌。

據悉，吳否認自己持有槍枝，推說槍枝是一名已經過世的友人先前拿來寄放，自己也忘了此事。

警方說，跟嚴一起過夜開毒趴的3男2女，警方事後都已約談到案、採尿送驗，並將他們依毒品罪嫌送辦。至於持有槍枝的吳嫌，警方在搜索蘆洲該處時，也查扣到有使用痕跡的K盤等物品，因此警方也將吳依毒品、槍砲罪嫌送辦。

中正一分局強調，面對毒品及非法持有槍械絕不容忍，請民眾切勿心存僥倖，以身試法，未來亦將持續積極打擊各類犯罪，貫徹「除惡務盡、淨化治安」決心，給民眾安全無虞的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方根據嚴男手機中把玩槍枝的照片，循線前往蘆洲的毒趴據點搜索。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣一把改造手槍。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法