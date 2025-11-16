台男外遇女同事還同居1年 中國妻來台結婚登記抓包求償20萬元

嘉義地方法院。（資料照）

中國籍潘姓女子與一名台灣男子2021年在中國結婚，2024年8月在台辦理結婚登記，不料登記後4天，潘女從通訊軟體訊息，發現先生與同公司林姓女同事外遇，在她還沒來台期間，2人還曾同居1年多，潘女怒控林女侵害配偶權，民事求償60萬元精神慰撫金，嘉義地方法院一審判決林女應賠潘女20萬元，全案可上訴。

潘女主張公司同事、主管都知道先生已婚，剛開始雖是先生主動，但林女與先生交往長達2年，證明後面已接受，她因孩子暫緩與先生離婚，但已對她婚姻生活造成影響，成為她一輩子的噩夢。

請繼續往下閱讀...

林女否認與潘女的先生外遇，稱2人只是一般同事關係而認識的朋友，沒有侵害潘女配偶權，且潘女僅憑對話訊息截圖、快拍機照片舉證其外遇，無法證明她與潘女的先生有任何男女交往關係；對潘女與其先生的婚姻是否在台有效，她同受欺瞞、不明所以，認為潘女沒理由求償60萬元。

潘女的先生證稱，與林女自2022年6月至2024年8月為情侶，之前老婆在中國生活，一個人孤單，跟太太吵架、情緒不好而追求林女，起初曾告訴林女自己有老婆、小孩，林女開始曾拒絕，後來他用親吻、牽手、甜言蜜語打動林女，平常在同一個房間睡覺，出門會擁抱、牽手，還發生過20次以上性關係，因老婆要到台灣定居而與林女分手，林女就傳訊息「打死不回？」「還是已經封鎖？只是老婆來就對我這麼狠？」因而被老婆發現。

嘉義地院法官認為，依台灣地區與大陸地區人民關係條例（簡稱兩岸條例），並未規定兩地民事事件管轄權，此案潘女為大陸地區人民，林女為台灣人，潘女主張林女在台灣侵害其配偶權，依此類推適用民事訴訟法規定。依兩岸條例，婚姻或兩願離婚依行為地之規定，潘女與先生雖2024年才在台灣結婚登記，但2021年就已結婚生效，潘女主張林女不法侵害其配偶權堪屬可採，判決林女應給付潘女20萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法