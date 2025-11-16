為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    動機曝光！龍山寺外擺攤買個資 「天才」主嫌稱想賺價差

    2025/11/16 10:42 記者王冠仁／台北報導
    黃男當時找來4名同夥，在龍山寺附近擺攤買個資。（記者王冠仁翻攝）

    黃男當時找來4名同夥，在龍山寺附近擺攤買個資。（記者王冠仁翻攝）

    有網友日前在社群發文，稱有人在台北市龍山寺附近擺攤「買個資」，給雙證件就能領1000元；事後有3人提告，警方深入追查，赫然發現李姓男子才是幕後主嫌，而且動機相當「天才」。原來李嫌發現宜蘭縣有家電玩店為了攬客，宣布加入會員就送5000分，他認為5000分等同5000元，於是找來當兵認識的黃姓友人幫忙買個資，打算從中賺價差牟利，這才上演了這齣鬧劇。

    本月3日網友在社群發文說有人在龍山寺擺攤買賣個資，引起各界關注。警方事後通知帶頭的黃姓男子到案說明，黃當時夥同4名男子，聲稱是某宮廟要發1000元紅包，要求領取民眾必須交付雙證件供影印，避免重複領取。不過，警方追問相關細節，黃交代不清，讓警方懷疑「案情不單純」。

    警方抽絲剝繭深入追查，經分析、比對黃男通聯、行蹤，掌握相關事證後，這才揭穿他原先「宮廟發紅包」的謊言，也查出此案幕後主嫌是住在宜蘭的李姓男子。

    警方調查，李男先前發現宜蘭一家電玩店為了攬客，祭出加入會員就送5千分的行銷手段，而5000分與5000元等價。李認為有利可圖，於是找上昔日當兵認識的黃姓男子，要黃幫忙收購個資，打算拿去辦電玩店的會員來賺5000分，想賺取價差來牟利。

    黃雖然與萬華沒地緣關係，但異想天開，認為龍山寺附近有街友，收購個資難度較低；他於是找來4名同夥在龍山寺附近設攤，還刻意挑選在一家便利商店外，以利影印雙證件。

    據悉，黃與4名同夥設攤不久，就被民眾發現報警，警方到場將其驅散，因時間倉促，只收購到11人個資。黃收購個資花費1萬1000元，其中有3人年紀太大，不像電玩店「客群」，因此李男最終只有拿到8人個資；黃除了「收購成本」，還另外算上同夥工資、便當費、雜費，最終向李「請款」2萬多元。

    警方在本月7日前往宜蘭逮李，證實他收購個資的動機與黃所說相符，但李並沒有交代是否有拿收購來的個資去電玩店辦會員，警方最終將他與黃等人依違反個資法送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播