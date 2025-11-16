為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車輛失控自撞護欄翻覆 19歲男子遭拋飛橫死國道

    2025/11/16 10:06 記者李文德／雲林報導
    國道一號雲林虎尾路段今（16）日凌晨5點半左右，發生追撞車禍。（圖由民眾提供）

    國道一號雲林虎尾路段今（16）日凌晨5點半左右，發生追撞車禍。（圖由民眾提供）

    國道一號雲林虎尾路段今（16）日凌晨5點半左右，發生追撞車禍，19歲蔡男駕駛的轎車不明原因失控，直衝撞擊外側護欄，車輛翻覆，車內19歲許男遭拋飛，橫死國道。後方林男、陳男駕駛車輛因閃避不及，紛紛追撞，此起意外造成1死5傷。國道警察表示，詳細肇事原因仍有待釐清。

    今天凌晨5點33左右，雲林縣消防局接獲報案，指國道一號南下237.6公里處3輛車追撞事故，派遣高鐵11、91、西螺91、莿桐91前往。抵達現場後，發現一名男子橫躺在外側車道，頭部嚴重受傷，已無呼吸心跳，另39歲陳男等5人肢體擦挫傷分別送往虎尾若瑟醫院及雲林基督教醫院救治。

    國道警察局第四大隊表示，經查該起事故發生於南下237.6公里虎尾路段，19歲蔡男開著車輛行駛在中線車道，不明原因車輛失控，自撞外側護欄後反覆，導致車內左後方的19歲許男拋出車外，橫躺在外側路肩。

    同時駕駛在內線車道的52歲林男，眼見前方車輛失控，因此緊急煞車後，車輛打橫在中線車道，後方駕駛小貨車的39歲陳男閃避不及朝車身撞擊。

    警方表示，此起事故造成1人死亡、5人受傷，現場狀況在6點33分左右排除，至於詳細肇事原因仍有待調查釐清，呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

    蔡男車內的許男遭拋飛，頭部重創當場身亡。（圖由民眾提供）

    蔡男車內的許男遭拋飛，頭部重創當場身亡。（圖由民眾提供）

    國道一號雲林虎尾路段今（16）日凌晨5點半左右，發生追撞車禍。（圖由民眾提供）

    國道一號雲林虎尾路段今（16）日凌晨5點半左右，發生追撞車禍。（圖由民眾提供）

