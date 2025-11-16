被要求颱風假上班薪資加倍 老闆怒摔壞員工手機有罪

颱風假上班要求薪資加倍觸怒老闆，揮手打落手機，老闆被員工提告，判處罰金5000元。（記者陳鳳麗攝）

南投縣有餐廳員工放颱風假被老闆要求照常上班，事後他爭取當天要給兩倍薪資，老闆怒罵，員工用手機錄影遭老闆揮掉，致聽筒、保護貼毀損，員工提告，賠償金談不攏，南投地院判老闆罰金5000元。

鳳凰颱風南投未放颱風假，有烤雞業者預測失準，15日還發送百隻烤雞，不少民眾說「兩者之間還是會選放颱風假！」，可見民眾重視颱風假。而南投縣開設餐廳的王姓男子，去年10月山陀兒颱風期間，南投縣有放兩天颱風假，他要求餐廳員工照常上班，10月下旬李姓員工走進廚房，要求老闆依規定，颱風假上班給兩倍薪水，王姓老闆ㄧ一聽火大，即飆罵員工，李男於是拿蘋果手機出來錄影，惹怒王姓老闆，「拍什麼拍？」手一揮打落手機，致使聽筒和保護貼毀損，李男憤而報警提告毀損、公然侮辱、恐嚇等。

南投檢方對恐嚇、公然侮辱等告訴，予以不起訴處分，僅以毀損罪嫌起訴，南投地院審理期間，對於賠償手機損壞金額一直談不攏，王姓老闆被南投地院法官以毀損罪名，判處罰金5000元。

