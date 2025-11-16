為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中妙齡女唱KTV突昏迷 警火速鳴笛護送就醫

    2025/11/16 09:08 記者陳建志／台中報導
    台中謝姓女子近日唱KTV突然昏迷，友人發現焦急抱著下樓就醫，剛好碰到執勤員警，坐上警車火速送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中謝姓女子近日唱KTV突然昏迷，友人發現焦急抱著下樓就醫，剛好碰到執勤員警，坐上警車火速送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名20多歲謝姓女子，近日深夜和友人到KTV唱歌，疑因舊疾發作陷入昏迷，包廂內友人發現，趕緊抱著她下樓送醫，所幸台中市警局第五分局的員警剛好在附近執勤，得知後立即請抱著謝女的男友一起坐上警車，火速鳴笛送醫，不到5分鐘就抵達醫院急診室，經就醫後已無大礙慢慢恢復，友人感謝員警的及時協助。

    本月12日凌晨0點30分左右，第五分局松安派出所員警陳佳瑋、王瑋祥，正在北屯區崇德十路執行守望勤務時，突然發現某KTV大廳內有人員騷動，接著有一群人跑出店外衝向員警，其中1名男子懷中抱著1名疑似昏迷的謝姓女子，眾人異口同聲表示女子身體不適，等不及救護車，請求員警幫忙緊急送醫。

    員警確認狀況後，立即請抱著謝女的男友坐上警車，火速鳴笛送醫，不到5分鐘就抵達中國醫藥大學附設醫院急診室，經醫護人員處置後，才得知原來是謝女舊疾發作但未隨身攜帶藥物，導致情況緊急嚇壞友人，經醫護人員接手救治後已恢復意識，生命跡象穩定，感謝員警及時協助送醫。

    第五分局分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，雖然警方能在危急時刻提供協助，但仍呼籲民眾，若遇到緊急救護情況，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，也能避免在前往醫院的途中衍生其它意外發生。

