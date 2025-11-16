為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男猥褻友人9歲女兒 竟說「想要你幫我生小孩」

    2025/11/16 08:02 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    高姓男子覬覦友人的9歲女兒，兩度在對方住宅內實施搓揉胸部等強制猥褻行為，還對她說「想要你幫我生小孩」；經女童老師報案，檢方依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪起訴，高男坦承犯行，女童父還可憐損友沒錢，願意原諒，向法官求情，但台東地方法院法官認為高男逞一己私慾，枉顧女童身心健全，兩罪判3年6月。

    判決書指出，高男於前年某日在女童住處與其父飲酒時，見女獨自一人身處倉庫內，強行抓揉女胸部達10秒，以此方式為強制猥褻行為1次得逞。隔年則侵入女童住處後，強行抓揉胸部達10秒，並對女童稱：「想要你幫我生小孩」、「想吸你的胸部」等語，並作勢要親吻她的臉頰、嘴唇，經女童向老師告知後，警方報請檢方偵查起訴。

    高男偵查中、法院審理中均坦承不諱，被害人父親表示他以及女兒都願意原諒被告，高男沒有錢，沒有要對他求償，高男之辯護人請求酌減其刑，但法官不接受，審酌高為逞一己私慾，罔顧被害人為年僅9至10歲之幼女，對其為強制猥褻行為，影響她的人格發展與心靈健全，念及被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可，判處3年6月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

