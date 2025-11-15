為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚！穿越馬路追上垃圾車回程卻與機車相撞 婦人、騎士雙倒地

    2025/11/15 23:59 記者吳俊鋒／台南報導
    紅色上衣的邱姓婦人倒完垃圾後，要穿越馬路回去，與機車相撞倒地，傷勢嚴重。（取自《仁德生活圈》）

    紅色上衣的邱姓婦人倒完垃圾後，要穿越馬路回去，與機車相撞倒地，傷勢嚴重。（取自《仁德生活圈》）

    台南仁德區今天晚上發生嚴重的交通事故，邱姓婦人穿越馬路，追上停等紅燈的垃圾車，丟完垃圾後回程，與機車相撞，她傷重倒地，外籍男騎士也噴飛出去，都被緊急送醫，全力救治，相關肇責正由警方釐清中；車禍過程被後方的行車紀錄器拍下，PO上社群，畫面曝光，相當驚悚。

    車禍發生在晚間接近7點，當時垃圾車正在停等紅燈，邱姓婦人提著垃圾，從對向跨越雙黃線而來，及時趕上，將垃圾丟路垃圾車內。

    婦人順利丟完垃圾後，準備再穿越車道回去，但當時已經綠燈，對向車道已有車輛行駛而來，邱女疑因視線死角，一跨過雙黃線，就與1部機車嚴重衝撞。

    相撞後，婦人當場臉部朝下倒地，傷勢嚴重，被緊急送往成大醫院，外籍男騎士也噴飛出去，一樣受傷，送高雄榮總永康分院。

    肇事過程畫面PO網後，引發熱議，相關肇責正深入調查中，歸仁警分局呼籲民眾，切勿貿然穿越道路，避免發生危險，車輛行駛街區，也要放慢速度，確保安全。

    紅色上衣的邱姓婦人提著垃圾穿越馬路趕上垃圾車，順利倒完垃圾。（取自《仁德生活圈》）

    紅色上衣的邱姓婦人提著垃圾穿越馬路趕上垃圾車，順利倒完垃圾。（取自《仁德生活圈》）

    紅色上衣的邱姓婦人倒完垃圾後，要穿越馬路回去，與機車相撞。（取自《仁德生活圈》）

    紅色上衣的邱姓婦人倒完垃圾後，要穿越馬路回去，與機車相撞。（取自《仁德生活圈》）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播