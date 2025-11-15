驚悚！穿越馬路追上垃圾車回程卻與機車相撞 婦人、騎士雙倒地

驚悚！穿越馬路追上垃圾車回程卻與機車相撞 婦人、騎士雙倒地2025/11/15 23:59 記者吳俊鋒／台南報導
紅色上衣的邱姓婦人倒完垃圾後，要穿越馬路回去，與機車相撞倒地，傷勢嚴重。（取自《仁德生活圈》）
台南仁德區今天晚上發生嚴重的交通事故，邱姓婦人穿越馬路，追上停等紅燈的垃圾車，丟完垃圾後回程，與機車相撞，她傷重倒地，外籍男騎士也噴飛出去，都被緊急送醫，全力救治，相關肇責正由警方釐清中；車禍過程被後方的行車紀錄器拍下，PO上社群，畫面曝光，相當驚悚。
車禍發生在晚間接近7點，當時垃圾車正在停等紅燈，邱姓婦人提著垃圾，從對向跨越雙黃線而來，及時趕上，將垃圾丟路垃圾車內。
婦人順利丟完垃圾後，準備再穿越車道回去，但當時已經綠燈，對向車道已有車輛行駛而來，邱女疑因視線死角，一跨過雙黃線，就與1部機車嚴重衝撞。
相撞後，婦人當場臉部朝下倒地，傷勢嚴重，被緊急送往成大醫院，外籍男騎士也噴飛出去，一樣受傷，送高雄榮總永康分院。
肇事過程畫面PO網後，引發熱議，相關肇責正深入調查中，歸仁警分局呼籲民眾，切勿貿然穿越道路，避免發生危險，車輛行駛街區，也要放慢速度，確保安全。
紅色上衣的邱姓婦人提著垃圾穿越馬路趕上垃圾車，順利倒完垃圾。（取自《仁德生活圈》）
紅色上衣的邱姓婦人倒完垃圾後，要穿越馬路回去，與機車相撞。（取自《仁德生活圈》）
