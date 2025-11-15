網爆苗票繼母虐小一女童控「社工失能」 縣府嚴正駁斥

苗栗縣政府緊急發新聞稿澄清，7月即已介入迅速查證，啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，呼籲勿再散播錯假訊。（記者張勳騰攝）

社群媒體近日流傳「苗縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，引發熱烈討論，網友紛紛將矛頭指向苗栗縣政府社工失職。苗栗縣社會處得知後展開調查，連夜發出新聞稿澄清，苗縣府於7月即已介入迅速查證，並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，呼籲勿再散播錯假訊息，以免觸法及造成兒少二度傷害。

網友在Threads上PO文指稱，「有位小一的小女生，被繼母虐待嚴重，全身是傷，學校老師通報社工，社工說繼母最近有改善照顧不錯，每天送回一樣的鬼地方被虐。最近發生半夜被繼母趕出家門，小一女童在外遊蕩被通報警察，警察送回繼母家，繼母拒收，說她不要這個小孩，然後警察帶去安置一晚，第二天再送回去鬼地方繼續被虐。女童已經有精神解離狀況，社工有立案，但是就是拖拖拉拉失能狀態……」。

文章引發網友熱議，紛紛質疑，「打成這樣還送回繼母家，這社工判斷能力是不是有問題？」、「我的天啊！這個志工早就應該把小女孩列入個案，送到福利機構安置了啊！志工失職」。

社會處獲悉後隨即展開調查，連夜發出聲明稿澄清，全案於7月接獲通報後，立即啟動社福中心、保護社工及教育單位共同介入，並持續家訪、關懷與風險評估。此次再接獲訊息後，也在第一時間派員前往案家查證，先前追蹤期間，雖確認家庭教養壓力較高，惟並無立即危險或外界所稱之嚴重虐打情況，此次復訪後，社工考量家屬情緒不穩、教養方式不足，為保障兒童安全，已依法立即啟動安置措施，並提供後續支持。

社會處強調，網傳「社工失能」指控毫無根據，苗縣府嚴正駁斥，全案7月正式立案後，社工介入從未延誤，並依法執行風險評估、密集訪視、家庭功能連結、親職輔導、學校合作等服務，完全不是網路所稱之消極或放任，強烈呼籲立即停止散播未經查證之內容。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

