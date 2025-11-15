為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    貨櫃車失控撞基隆港貨櫃 駕駛幸運脫困

    2025/11/15 21:33 記者林嘉東／基隆報導
    辜男今晚駕駛貨櫃車行經基隆港東岸9號碼頭聯興櫃場時，失控擦撞櫃場內乙只貨櫃，受困在駕駛座近1小時才脫困，還好僅腳部受傷。（記者林嘉東翻攝）

    辜男今晚駕駛貨櫃車行經基隆港東岸9號碼頭聯興櫃場時，失控擦撞櫃場內乙只貨櫃，受困在駕駛座近1小時才脫困，還好僅腳部受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆港東9號碼頭後線聯興貨櫃場今（15日）晚間發生1輛貨櫃車失控擦壞櫃場內貨櫃事故，由於撞擊力道大，貨櫃車不僅撞壞貨櫃，辜姓駕駛還受困在駕駛座內，腳卡在變形車內。基隆港務消防隊員獲報花了近1小時才將辜救出脫困；基隆港務警察總隊員將待辜男傷勢穩定後，釐清事故原因。

    基隆港務警察大隊今晚6時54分獲報，基隆港東岸9號碼頭後線聯興貨櫃場，發生1 輛貨櫃車失控擦撞場內貨櫃，港務消防隊員趕抵發現，貨櫃車不僅撞壞貨櫃，45歲辜姓駕駛還受困在駕駛座內，腳部被變形車體夾住，痛到直喊疼；基隆港務消防隊員小心翼翼用破壞工具，花了近1小時才將辜男救出，送往基隆長庚醫院救治。

    事故後，基隆港務警察總隊大沙灣中隊警員羅百翔協助疏導交通，並於辜男脫困送往基隆長庚醫院後，為辜男酒測，測得酒測值為每公升0毫克，待他傷勢穩定後，釐清事故原因。

    辜男受困在駕駛座，基隆港務消防隊員協助他脫困。（記者林嘉東翻攝）

    辜男受困在駕駛座，基隆港務消防隊員協助他脫困。（記者林嘉東翻攝）

    基隆港務消防隊員協助辜男脫困。（記者林嘉東翻攝）

    基隆港務消防隊員協助辜男脫困。（記者林嘉東翻攝）

