結紮反被懷疑婚外情?南非移民夫獨居10年訴離獲准

台灣一對結婚逾20年的南非移民夫妻鬧上法院。丈夫提告離婚獲一審准許，妻子不服上訴，主張婚姻可維持，高等法院台南分院認定兩人自2015年起長期分居、互動近乎中斷，婚姻只剩形式，駁回妻子上訴。

判決指出，妻子與丈夫1998年結婚，育有3名子女，2005年舉家移民南非。丈夫主張，夫妻因生活與教養不同爭吵不斷，長女出生後幾乎沒有親密互動，他為消除外遇疑慮接受結紮，反被懷疑婚外情，後來搬到公司宿舍，和家中只隔一條街，實際分居超過10年。

妻子則說，長女出生後仍有夫妻生活，丈夫雖承認在中國有過外遇，但以已結紮表達回歸家庭決心，之後全家一起返台過年、出國旅遊，也曾參加宗教活動，還一起處理丈夫公職人員財產申報，認為雙方並未真正分居，婚姻透過諮商仍有修復空間。

合議庭調閱出入境紀錄與通訊對話，並聽友人與特助證詞，認定丈夫長期住在南非公司宿舍，返家多為探視子女；妻子在家事調解書狀中也寫下夫妻關係疏遠、丈夫自2015年起離家分居多年。兩人近年幾乎不再同住同房，訊息多由子女轉達，對話只剩子女與金錢，互信基礎早已瓦解。

妻子指控丈夫與商會友人陳女互動過密、發展婚外情，法院檢視聚餐與送機畫面，認為只是商務往來與一般社交禮儀，未見逾矩舉止，不足證明不正當關係。法官認定，這段南非移民婚姻因長期分居、互信崩解而生難以維持婚姻的重大事由，高院依民法第1052條第2項駁回妻子上訴，維持一審准許離婚。

