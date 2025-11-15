為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    慘了!台中女騎士與賓士車碰撞 機車失控衝向瑪莎拉蒂車頭

    2025/11/15 18:39 記者許國楨／台中報導
    女騎士先與白色賓士車發生碰撞。（民眾提供）

    女騎士先與白色賓士車發生碰撞。（民眾提供）

    台中市西區今（15日）上午發生驚險連撞事故，55歲梁姓女騎士行經無號誌路口，先與右側白色賓士發生碰撞、再失控衝向對向停等右轉的瑪莎拉蒂，瞬間痛苦倒地，所幸意識清楚，經送醫沒生命危險，警方確認三方皆無酒駕，詳細肇責待鑑定。

    事故發生在今天上午9時31分，地點在西區五權西五街與五權三街口，當時梁女騎機車沿五權西五街直行準備通過該路口，監視器畫面顯示，她行經至路口中央時，右側一輛白色賓士自五權三街起步直行，兩車在瞬間碰撞，受到撞擊後，梁女的機車立刻失控左偏，整輛車滑向對向車道。

    就在對向車道，一輛黑色瑪莎拉蒂正停等待右轉，駕駛還未反應過來，梁女已連人帶車直直衝上車頭，撞擊力道使她當場摔倒在地，四肢多處擦挫傷、表情痛苦不堪，救護人員抵達時，她雖疼痛難耐，但意識清楚，立即送往中國醫藥大學附設醫院救治。

    至於兩名轎車駕駛均未受傷，也皆在現場接受警方酒測，數值皆為0，第一分局民權派出所與交通分隊依規定蒐證處理，並調閱現場監視器還原事故經過，詳細肇因待鑑定單位或法院研判，同時呼籲民眾，無號誌路口行車應減速禮讓。

    機車接著直衝黑色瑪莎拉蒂。（民眾提供）

    機車接著直衝黑色瑪莎拉蒂。（民眾提供）

