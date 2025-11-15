為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男女大街吵架瞎掰「性騷擾」 警細查意外端掉毒品分裝場

    2025/11/15 18:03 記者徐聖倫／新北報導
    李女、張男被警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    李女、張男被警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    31歲張姓男子疑似到新北市淡水某公寓買毒品，與賣家23歲李姓女子談不攏起糾紛，吵到大街上還在吵，引發附近鄰居注意報警。警方趕抵，意外發現李女的公寓就是毒品分裝場，搜出依托咪酯、安非他命等多樣毒品，張男、李女被警方依法送辦。

    據悉，張男疑似透過網路買毒，11日晚間到淡水學府路的公寓與賣家李女見面。2人疑似價錢或貨量談不攏，從公寓吵到大街，還打破小貨車車窗，引發附近民眾注意，報警處理。

    警方據報趕抵，李女向警方聲稱遭張男「性騷擾」，張男則堅稱沒有。警方到公寓內查看，赫然發現一大推毒品、原料、包裝工具擺桌上，警方呼叫支援，逮捕張男、李女，扣回所有相關證物。

    警方扣回依托咪酯、安毒，還有一大堆原料包含甘油、酒精、香精等，以及毒品分裝工具攪拌棒、注射器、分裝瓶、電子秤等。張男、李女全盤否認交易毒品，李女也不承認放在家中的違禁品為她所有，來源也稱不知。警詢後，依毒品罪嫌將張男、李女移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在李女公寓內搜出毒品、分裝工具等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在李女公寓內搜出毒品、分裝工具等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播