九份1輛遊覽車突起火 日本遊客已下車遊老街 無人受傷

1輛停在新北市瑞芳區汽車路上的遊覽車，今天下午4時許車尾突然起火燃燒，消防隊員趕抵迅速滅火，但猛烈的火勢將遊覽車燒成廢鐵。

1輛停在新北市瑞芳區汽車路上的遊覽車，今（15日）下午4時許突然起火燃燒，還好起火時，車上日本乘客已下車前往九份老街旅遊，消防隊員趕抵迅速滅火，無人受傷，遊覽車已被猛烈火勢燒成廢鐵，虛驚一場。

新北市消防局第六救災救護大隊今天下午4點12分獲報，1輛停在瑞芳區汽車路斜坡上的遊覽車發生火警，出動7輛消防車、22名隊員前往搶救，消防隊員趕抵佈線搶救，迅速撲滅火勢，無乘客受傷。

轄區九份派出所獲報也派員到場疏導車流，起火遊覽車司機告訴警方，遊覽車起火時，車上日本乘客已下車前往九份老街旅遊，起火原因他也不清楚，公司會聯繫另一輛遊覽車來接遊客下山。

1輛停在新北市瑞芳區汽車路上的遊覽車，今天下午4時許突然起火燃燒，還好起火時，車上乘客已經全數下車前往九份老街旅遊，消防隊員趕抵迅速滅火，幸無人受傷，但猛烈的火勢將遊覽車燒成廢鐵，虛驚一場。

