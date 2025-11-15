驚！酒駕轎車PK民宅樑柱 雙方慘況曝光

民宅樑柱被撞到水泥塊散落一地。（記者林嘉東翻攝）

車頭嚴重受創。（記者林嘉東翻攝）

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區今（15日）清晨發生酒駕事故。25歲馬姓男子駕車行經鄉友街時，失控自撞民宅樑柱，致轎車受創嚴重，馬男與副駕駛座上徐姓男子四肢分受擦、挫傷，還好2人意識清楚，警方測得馬男酒測值嚴重超標，達每公升0.6毫克；警訊後，將馬男依涉犯公共危險罪嫌送辦，徐姓乘客也被依違反道路交通管理處罰條例開罰最重1萬5000元罰單。

新北市消防局今天清晨5時許獲報，鄉友街有一起自撞民宅樑柱事故，消防隊員到場將馬姓駕駛與副駕駛座上23歲徐姓乘客救出，還好2 人僅四肢受有擦挫傷，意識清楚，趕緊送醫急救。

警方調查，事故前，馬男駕車沿著鄉友街往鄉長路二段方向行駛時，失控自撞路旁民宅樑柱，不僅車頭嚴重受創，民宅樑柱也被撞到水泥塊掉落，巨大撞擊聲響，住戶將睡夢中驚醒後報警。警方趕抵測得馬男酒測值達每公升0.6毫克，除依公共危險罪將馬男函送法辦外，另依道路交通管理處罰規定對同車乘客開罰6000元以上至1萬5000元以下罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

