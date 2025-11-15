為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚！酒駕轎車PK民宅樑柱 雙方慘況曝光

    2025/11/15 16:53 記者林嘉東／新北報導
    民宅樑柱被撞到水泥塊散落一地。（記者林嘉東翻攝）

    民宅樑柱被撞到水泥塊散落一地。（記者林嘉東翻攝）

    車頭嚴重受創。（記者林嘉東翻攝）

    車頭嚴重受創。（記者林嘉東翻攝）

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區今（15日）清晨發生酒駕事故。25歲馬姓男子駕車行經鄉友街時，失控自撞民宅樑柱，致轎車受創嚴重，馬男與副駕駛座上徐姓男子四肢分受擦、挫傷，還好2人意識清楚，警方測得馬男酒測值嚴重超標，達每公升0.6毫克；警訊後，將馬男依涉犯公共危險罪嫌送辦，徐姓乘客也被依違反道路交通管理處罰條例開罰最重1萬5000元罰單。

    新北市消防局今天清晨5時許獲報，鄉友街有一起自撞民宅樑柱事故，消防隊員到場將馬姓駕駛與副駕駛座上23歲徐姓乘客救出，還好2 人僅四肢受有擦挫傷，意識清楚，趕緊送醫急救。

    警方調查，事故前，馬男駕車沿著鄉友街往鄉長路二段方向行駛時，失控自撞路旁民宅樑柱，不僅車頭嚴重受創，民宅樑柱也被撞到水泥塊掉落，巨大撞擊聲響，住戶將睡夢中驚醒後報警。警方趕抵測得馬男酒測值達每公升0.6毫克，除依公共危險罪將馬男函送法辦外，另依道路交通管理處罰規定對同車乘客開罰6000元以上至1萬5000元以下罰單。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播