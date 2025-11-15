獨家》台南6歲童遭安親老師「肘擊」？家長驚見胸口瘀青報警

台南某知名連鎖課後照顧中心疑發生不當管教情事。（記者王姝琇翻攝）

台南某知名連鎖課後照顧中心爆不當管教，年僅6歲的鍾姓學童疑似遭老師「肘擊」心窩，胸口瘀青嚇壞家長，帶小孩到醫院驗傷、向警方備案，不排除提告。家長更怒轟，事後老師未道歉且態度極差。

當事家長指出，事發當天，小朋友回到家吃飯，我們詢問在安親班有沒有發生什麼事情？沒想到小朋友竟模仿老師「肘擊」的動作，當晚幫小孩洗澡時，看到他的心窩瘀青，隔天就先報案、驗傷，再到園區找老師詢問到底發生什麼事情。

家長氣憤地說，第1次沒遇到當事老師，第2次再去，沒想到她態度惡劣，還反駁小孩說法，指稱自己「只是不小心用手掌揮到」，也未道歉，只是大聲說些無關緊要的事情，全程都是主任在說話，當事老師完全不理會，一副無關緊要的樣子。

家長說，現在小朋友睡覺時還會尖叫，也會說不想要去安親班，因為老師都會打「他們」，疑似還有其他小朋友也遭殃；但監視器角度有死角沒有拍到事發過程的畫面，質疑老師是刻意選在監視器死角才「出手」。家長強調，一開始只是希望得到老師的道歉，也希望社會能更重視這樣的事情，不要再讓小朋友學習過程有陰影，沒有到老師的態度是這樣！

當事園方回應，就觀察，孩子非常喜歡這位老師，事發當天還發禮物給孩子們，大家都很開心拿到禮物回家；詢問孩子們，也說很喜歡這位老師。園方強調，一再宣導絕不做任何形式體法，若有絕不寬貸，「但事情要講求證據，不能因孩子的一句話就抹滅老師的辛苦」，如果真的有發生，絕不會推辭。就我們觀察，當天老師沒有任何情緒上的反應，孩子們也沒有反映問題。目前警方已調閱相關監視器的畫面，「就我們之前看到的畫面是沒有問題。」教育局之後也會安排視察。

教育局說，11月13日獲知本案疑似有師對生不當管教訊息後，已立即會同社會局啟動調查程序，如查證疑似行為人違反兒童及少年福利與權益保障法屬實，將由社政單位依照情節及相關規定裁罰6至60萬元不等，同時提送課後照顧中心不適任人員認定委員會進行認定，依情節認定1至4年或最重終身不得擔任課後照顧人員。本案也會針對該中心進行行政稽查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

年僅6歲的鍾姓學童疑似遭老師「肘擊」心窩，胸口瘀青嚇壞家長。（記者王姝琇翻攝）

