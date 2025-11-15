為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    銀樓寫錯膨脹10倍 院檢辯對詐得「683.32兩黃金」也無感 詐嫌險扛逾億「黃金債」

    2025/11/15 16:20 記者顏宏駿／彰化報導
    吳姓「收水手」被判刑3年6月、「黃金683.32兩」被沒收。（記者顏宏駿翻攝）

    彰化縣13日傳出員林一名陳姓董娘2年前被詐團騙走683.32兩的黃金和140萬現金。涉案陳姓兄弟檔車手收到現金、黃金後，再上交給吳姓「收水手」，該案審理後，法官判處吳男3年6月徒刑，並宣告沒收未扣案之140萬現金和683.32兩的黃金。

    消息曝光令外界嘩然，因為683.32兩黃金2年前價值約4945萬元，現值相當於1億703萬餘元，恐讓吳男賠到「傾家盪產」；經詳查後，情況大逆轉，被害人陳女供稱，詐團慫恿她用黃金代替現金，她「用500萬元買683.32兩黃金」交給車手，「683.32」這個數字來自銀樓的收據，偵辦、審理時，警方、檢方、辯方律師及法官都未注意到「500萬元僅能買到68.332兩黃金」，此錯誤一直到吳男日前被判決才被發現。

    對此錯誤，彰化地院法院表示，審理庭「683.32兩」的認定係依被害人證述，「領500萬去銀樓買683.32兩黃金」及被告承認有收取該數量黃金的自白而為判決。價格不合理之處，合議庭會再討論確認，若有必要，將循法定程序處理。院方則強調，500萬元買黃金是檢、辯雙方的共識。

    據了解，該案被害人持500萬元去買黃金，取得一張收據，上面確實寫「683.32兩」，因被害人非常緊張，購買時並未發現此錯誤，兄弟檔車手收到這批黃金，也沒有注意到「收據有誤」，但2人先認罪，先審理，兩兄弟的判決書都有標示「被害人花500萬元買683.32兩黃金」，但吳男拒認罪，亦未到庭，其辯護律師也未提出異議，才會有今天之結果。

    相關新聞請見︰

    金價2年狂飆1倍 彰化董娘被騙走683兩黃金總價破億

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    在相關被告的判決書中發現，被害人到銀樓花500萬元購買683.32兩黃金。（記者顏宏駿翻攝）

