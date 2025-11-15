「普發萬元+假檢警」詐騙 9月至今已9人上當 財損近千萬元

詐騙集團利用普發一萬現金話題，結合「假檢警」手法進行詐騙，刑事局提醒民眾注意。（刑事局提供）

「普發現金1萬元」為近期社會最關注議題之一，政府日前也已公布相關登記時間、領取方式及領取時間，詐騙集團卻早已利用此話題，結合「假檢警」手法，以身分遭盜用登記普發現金等話術設局，再以假檢警指涉洗錢需監管財產行騙；刑事警察局統計，今年9月至今，詐團利用普發萬元現金為題，共有9人受騙、財損達933萬元，其中5人皆是結合假檢警手法，導致台北市1名退休婦被詐達320萬元，而目前9件已有6件查獲相關犯嫌到案。

刑事局表示，上月28日，北市一名77歲領勞保退休金的林姓婦人，接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，隨後便幫她轉接165反詐騙專線，由一位自稱警政署李姓員警接聽，假冒的員警指示被害人加入他的LINE，透過LINE通話與被害人確認名下帳戶金額狀況等。

請繼續往下閱讀...

之後，又有一位自稱楊姓隊長的人轉接電話，告訴被害人此案可能牽涉洗錢，甚至透過LINE傳了假的傳票、搜索票，誆騙被害人若在家中被搜索到現金，會被當成不法金流扣押，因此要被害人袋裝家中現金、金飾等，以「替你申報該筆錢，以免被當成非法款項」為由，約定時間見面交付財產監管，並要求被害人這件事要保密，甚至以「幫忙向檢察官求情」當藉口，要被害人加入假冒的檢察官LINE，使被害人對此深信不疑，認為事態嚴重且須配合偵查不公開保密，將家中320多萬現金交付詐騙集團；另本月4日，台北市也有一名被害人遭類似手法詐走367萬元。

刑事局提醒，近期來電反映接獲此詐騙電話或簡訊達7、80件，表示其身分遭盜用登記領取普發現金，進一步以驗證為由要求民眾提供個資，此外詐團還會假冒政府、金融機構寄送簡訊、打電話或傳連結，誘騙民眾點擊網址、填資料、輸入驗證碼，甚至操作ATM，以騙取個資及金錢。

因此，民眾須牢記「普發一萬防詐」4不口訣：1.不點擊可疑連結；2.不填寫個資帳號；3.不匯款任何費用；4.不轉傳陌生訊息，以避免上當。

