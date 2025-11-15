為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    Twerk舞者「碗公」搭男友車 遭身障機車逆向衝撞

    2025/11/15 15:21 記者徐聖倫／新北報導
    碗公在Threads上發文，表示身障機車當跑跑卡丁車駕駛讓人傻眼。（記者徐聖倫翻攝）

    碗公在Threads上發文，表示身障機車當跑跑卡丁車駕駛讓人傻眼。（記者徐聖倫翻攝）

    知名Twerk舞者「碗公」日前搭男友的汽車行經新北市新莊區堤外道，突然一部改裝的身障機車竄出對向車陣跨越雙黃線，逆向行駛迎面與碗公的車撞上，機車騎士呂姓男子全身多處擦傷，送醫後無礙。碗公事後在社群發文，稱「有人把身障機車當『跑跑卡丁車』在騎」，讓她極度傻眼。

    據悉，本名林宛君的「碗公」是知名Twerk舞者，在Youtube有多部影片，包含表演、教學等，最高觀看數超過1831萬次。

    上周六下午，他搭男友新買的車行經新莊區重新堤外道，在一處岔路左轉，行車記錄器可以看到左轉後對向道10多輛汽機車有序地排隊，偏偏一部身障機車竄出車陣跨越雙黃線，想要逆向超車，與「碗公」搭乘的汽車撞個正著。

    警方獲報趕抵，機車騎士呂男全身擦傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方對雙方進行酒測，「碗公」的男友與呂男酒測值均為0，而呂男逆向違規行為已製單開罰600至1800元，雙方肇責將待後續釐清。

    身障機車逆向撞上迎面駛來的汽車。（記者徐聖倫翻攝）

    身障機車逆向撞上迎面駛來的汽車。（記者徐聖倫翻攝）

