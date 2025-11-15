為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    懶等60秒送自己進警局！台中男紅燈右轉 通緝身分加毒品全曝光

    2025/11/15 15:10 記者許國楨／台中報導
    警方發現廂型車紅燈右轉，追上攔查。（警方提供）

    台中市郭姓男子因毒品案被通緝，前天開車行經西屯區台灣大道上一處大路口時，發現紅燈秒數竟高達60秒不耐久等，竟偷偷摸摸右轉想節省時間，沒想到這一轉剛好被巡邏員警直擊攔下，不但讓通緝身分曝光，隨身背包內的安非他命毒品也被翻出來，搶快反將自己送進警局。

    台中市第六分局協和派出所警員劉泰頡，當天騎機車巡邏行經台灣大道與工業區一路口等紅綠燈時，眼角瞄見快車道上一輛廂型車趁紅燈時右轉，顯然是企圖搶快鑽空子、規避等紅燈，卻完全沒察覺警察就在不遠處。

    劉員見狀立即追上並示意停車受檢，此時開車的53歲郭姓男子下車後神情慌張、眼神閃爍、語氣支吾，心虛到極點，這也讓劉員心生疑竇，立即通報同仁支援並對其進行身分查驗，經比對資料後赫然發現，郭男竟是一名毒品通緝犯，進一步附帶搜索時，還在其隨身背包中查獲毒品安非他命。

    這也讓郭男當場愣住、面色發白，原本想「偷雞摸狗」規避等紅燈的幾十秒鐘，卻變成通緝身分及毒品露餡的破綻，真正應驗了「偷雞不著蝕把米」，最後也讓自己得乖乖被帶回警所，詢後依毒品罪嫌送辦並解送歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查出男子是毒品通緝犯並查扣安毒。（警方提供）

