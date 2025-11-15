為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    8旬婦迷茫佇立耶誕城 板橋警即時助她找到回家的路

    2025/11/15 15:05 記者徐聖倫／新北報導
    員警發現賴婦在耶誕城人潮中格格不入，即刻上前幫忙。（記者徐聖倫翻攝）

    員警發現賴婦在耶誕城人潮中格格不入，即刻上前幫忙。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市歡樂耶誕城昨晚開城，板橋街頭湧現人潮，但有一名老奶奶孤單佇立街頭，身影與濃厚過節氣氛非常格格不入。恰巧昨日開始加強周邊警力，巡邏員警見到老奶奶警覺可能是迷失老人，一問之下果然沒錯，這名88歲賴姓老婦沒帶證件且重聽、行動緩慢，警方帶她回派出所後展開一系列調查，終於聯繫到賴婦家人，順利助其返家。

    據悉，賴婦家住鶯歌，為獨居老人，昨日疑似搭錯車來到板橋，晚上7點的板橋車水馬龍，街上因為耶誕城來訪的民眾絡繹不絕，賴婦就這樣迷失在街頭。巡邏員警看到賴婦覺得有異，即刻上前關心，發現她有重聽，行動緩慢，且沒有帶證件，為保安全起見，即刻將她帶回帶回派出所休息，再來好好調查。

    警方利用賴婦身上的敬老悠遊卡，成功比對出她的身份與住處，當賴婦的家人接獲聯繫時，除了驚嚇更感謝警方協助，但當下家屬都在忙暫無法抽身，警方好人做到底，派車順利將賴婦送回鶯歌住處。

    板橋分局呼籲，台灣逐漸邁入高齡化社會，長者因視力、聽力及判斷力衰退，易發生迷失情形。長者外出時，家屬最好陪同，或給長者配戴識別證或在衣物上留聯絡方式，以利緊急時辨識及聯繫。民眾如發現迷失長者，請立即撥打110，由警方協助處置，共同守護市民生命安全。

    警方協助賴婦，派車將她送回鶯歌住處。（記者徐聖倫翻攝）

    警方協助賴婦，派車將她送回鶯歌住處。（記者徐聖倫翻攝）

