見鄰居手指入門就噴辣椒水 台南男不算正當防衛拘役10日

莊姓男子與鄰居不睦，去年見對方手指越過自家鐵門指向自己，拿出辣椒水朝鄰居臉上噴灑，害人雙眼受傷，一審依傷害罪判拘役10日得易科罰金，高等法院台南分院覺得不算正當防衛，駁回上訴。

去年8月，莊男站在台南住處庭院內，鄰居則在馬路邊與其口角，走近柵門外抓住鐵門，左手一度伸進門上方，用手指指向門內的莊男。雙方隔著鐵門叫罵，過程中沒有肢體碰觸，最後莊男拿出辣椒水朝鄰居臉部噴灑，對方感到灼痛就醫，隨後報警提告。

一審法官勘驗畫面後認為，鄰居雖出言挑釁、伸手越過鐵門指人，但客觀上沒有打開柵門闖入，也沒有揮拳攻擊。莊男若真擔心人身安全，可以保持距離或報警處理，卻選擇站在柵門內側近距離對峙，並主動朝對方臉上噴辣椒水，認定已非單純排除干擾，構成傷害罪。

莊男上訴時強調自己長期遭鄰居滋擾，過去常報警與提告，案發當天也曾打電話向警方求助，卻換來對方在家門前咆哮、攀扶鐵門，甚至接近門鎖。他在庭上表示，家中有失智祖母站在鐵門旁，他擔心鄰居衝進來傷人，只好在反覆喊「離開」並提醒那是辣椒水後才噴灑，自認是為保護自己與家人。

台南高分院合議庭再次勘驗監視畫面後指出，畫面看不到鄰居打開鐵門或攻擊，只見人在門外指罵、抓著鐵門邊。莊男是在無肢體衝突、也未出現不法侵害，用辣椒水先噴人，屬誤以為會被攻擊，不符合正當防衛要件，無法阻卻違法，遂維持原判決與辣椒水沒收，上訴駁回，全案確定。

