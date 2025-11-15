我老婆要生了！彰化警鳴笛開道 5分鐘奔馳送進醫院

警車深夜鳴笛開道，一路帶著男子和他的太太直奔彰基，整趟路程不到5分鐘就抵達。（警方提供）

「警察大哥，可不可以幫我開道一下，我老婆要生了！」彰化警分局大埔派出所警員林昌達、黃崇恩，昨（14日）晚在市區執行巡邏勤務，行經彰化市中山路一段，突有1位黃姓男子前來敲窗求助，表示他35歲的孕妻在車上痛得受不了、快要生了，拜託警方協助開道送醫，員警了解情況後，立即啟動警示燈與警報器，在前方開道引導下，5分鐘內火速抵達彰化基督教醫院，順利把孕婦交由醫護人員接手處理。

大埔派出所所長蔡騏宇說，當時狀況明顯緊急，警方當然全力協助。不過也提醒民眾，警車並不具備救護設備，遇到真正需要醫療處置的狀況，第一優先仍應撥打119，由救護人員提供更專業、更安全的照護。若是在路上遇到需要警方快速協助的緊急情況，行車時也務必顧好自身安全，避免慌亂中反而出事。

警車一路鳴笛，載有孕婦的車子緊跟在後。（警方提供）

車子抵達彰基急診，醫護人員上前救護。（警方提供）

警方協助民眾讓孕婦交由醫護人員處理。（警方提供）

男子在警車引導開道下，順利把孕妻送到醫院生產。（警方提供）

