台中大里連環車禍！婦人加完油突逆向竄出 害3車撞一團釀3傷

台中市大里區中興路二段今（15日）上午發生一起嚴重車禍，一名婦人疑剛從加油站離開，沒有依規定轉向，竟直接逆向竄出主幹道，立刻與迎面直行而來的兩部機車對撞，現場立即響起尖叫聲與巨大撞擊聲，而這起事故也造成3名騎士受傷，確實肇因及責任歸屬待釐清。

從現場照片可見，兩輛機車倒在雙黃線旁，車殼碎裂、頭盔、包包、碎片散落整個車道，警方與路人紛紛在道路中央戒備、協助，路段一度只剩狹窄空間供車輛繞行，熱鬧街道瞬間成為救援場景。

消防局獲報派遣3輛救護車到場救援，3名騎士皆受傷倒地，63歲何姓女騎士耳出血，傷勢較重，25歲李姓男騎士腹部遭倒地機車壓住，痛苦倒在路中央，另名33歲陳姓女騎士則滿身擦挫傷，3人都被緊急送往大里仁愛醫院治療，其中2位情況明顯較嚴重。

附近商家聽到尖叫聲查看，有民眾表示，「聲音很大！回頭看就看到兩人倒在地上動不了。」也有人指出，婦人疑似剛加完油就直接逆向衝出，才會與直行騎士撞個正著，警方表示，3名騎士均無酒駕，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查，呼籲駕駛人應遵守交通規則，不逆向行駛，保障自己與其他用路人安全。

