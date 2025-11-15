為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大里連環車禍！婦人加完油突逆向竄出 害3車撞一團釀3傷

    2025/11/15 14:31 記者許國楨／台中報導
    事故現場一片凌亂。（民眾提供）

    事故現場一片凌亂。（民眾提供）

    台中市大里區中興路二段今（15日）上午發生一起嚴重車禍，一名婦人疑剛從加油站離開，沒有依規定轉向，竟直接逆向竄出主幹道，立刻與迎面直行而來的兩部機車對撞，現場立即響起尖叫聲與巨大撞擊聲，而這起事故也造成3名騎士受傷，確實肇因及責任歸屬待釐清。

    從現場照片可見，兩輛機車倒在雙黃線旁，車殼碎裂、頭盔、包包、碎片散落整個車道，警方與路人紛紛在道路中央戒備、協助，路段一度只剩狹窄空間供車輛繞行，熱鬧街道瞬間成為救援場景。

    消防局獲報派遣3輛救護車到場救援，3名騎士皆受傷倒地，63歲何姓女騎士耳出血，傷勢較重，25歲李姓男騎士腹部遭倒地機車壓住，痛苦倒在路中央，另名33歲陳姓女騎士則滿身擦挫傷，3人都被緊急送往大里仁愛醫院治療，其中2位情況明顯較嚴重。

    附近商家聽到尖叫聲查看，有民眾表示，「聲音很大！回頭看就看到兩人倒在地上動不了。」也有人指出，婦人疑似剛加完油就直接逆向衝出，才會與直行騎士撞個正著，警方表示，3名騎士均無酒駕，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查，呼籲駕駛人應遵守交通規則，不逆向行駛，保障自己與其他用路人安全。

    警方到場處理。（民眾提供）

    警方到場處理。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播