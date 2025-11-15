為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男子光溜溜跳基隆田寮河 獲救說：「想下去洗澡！」

    2025/11/15 13:22 記者林嘉東／基隆報導
    年約30歲男子跳入田寮河內，見消防隊員前來救援，依指示攀梯上岸，全身光溜溜，引人側目。（記者林嘉東攝）

    年約30歲男子跳入田寮河內，見消防隊員前來救援，依指示攀梯上岸，全身光溜溜，引人側目。（記者林嘉東攝）

    1名年約30歲的男子，今（15日）中午在基隆市義七路口，祥龍橋上褪去全身衣服後，跳入田寮河內，浮在河面上，隨波逐流；基隆市消防局獲報放下救生梯，叫該名男子自行攀爬梯子上岸後，將他送醫救治。該男子送醫途中，警方問他為何光溜溜跳入河中? 他回說：「想下去洗澡！」

    基隆市消防局今天中午獲報，基隆市義七路口、祥龍橋上，有名男子在橋上脫光全身衣服後，把衣、褲子擺在岸上，縱身跳入田寮河，漂浮在田寮河上；消防隊員趕抵，見他氣定神閒浮在水面上，就近放下救生梯，叫他游近救生梯，自己爬上岸。該名男子隨即聽從消防員指示，攀著梯子，爬出水面，全身光溜溜，引人側目。

    該名男子上岸後，消防員要他穿上衣、褲，該男子也乖乖照做，消防隊員研判他精神狀況不佳，將他就近送往衛福部基隆醫院救治；警方趕抵時，詢問該男子為何跳田寮河？該男子淡淡說：「想下去洗澡！」

    據指出，該名男子5個月前，曾被發現在住處樓下，對著門柱喃喃自語，警方獲報通知家人協助送醫，想不到今天中午會脫光衣服後，跳入田寮河。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

