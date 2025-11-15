乘客拒下車爆衝突！男子攻擊台鐵站務人員 副站長掛彩濺血

台鐵1208號區間車今天凌晨在抵達終點瑞芳車站後拒絕下車，與站務人員爆發衝突，消防員到場評估後，將情緒不穩的鍾男先送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

25歲鍾姓男子今（15日）搭台鐵區間車抵達終點站後拒絕下車，站務人員勸阻無效，強制將鍾男帶下車時爆發衝突。5名站務人員在壓制鍾男過程中，游姓副站長掛彩，口角流血；鐵路警察局瑞芳派出所鐵警到場後，協助情緒不穩的鍾男送醫救治後，將依違反鐵路法、傷害罪究辦。

鐵路警察局接獲台鐵通報，台鐵1280次區間車今天凌晨0點8分停靠瑞芳終點站時，第10車廂內25歲鍾姓旅客不願下車，游姓副站長前往勸鍾下車遭拒，游與4名站務人員採取強制手段，與鍾發生肢體衝突，過程中造成游的嘴角流血、手部擦挫傷。

鐵警調查，游姓副站長等5人將鍾男強制帶下時，鍾突然情緒激動，躺在地上以雙腳勾住游的頭部，另4名站務人員設法想控制鍾男，過程中鍾男不斷尖叫，最後仍被游等5人壓制住。

由於鐵警瑞芳所獲報後即自福隆站駐地派員趕赴現場，路程約半小時，鐵警商請新北市瑞芳警分局瑞芳派出所警員就近到場戒護，以免鍾男再攻擊站務人員；鐵警到場經醫護人員診治後，認為鍾男情緒不穩，先將鍾男送醫救治後，將鍾男依違反鐵路法無故滯留車廂及刑法傷害罪，函送基隆地檢署偵辦。

據指出，游姓副站長被打傷後，自行到醫院就醫驗傷，將對鍾男提出傷害告訴，希望能遏止再有台鐵站務人員遭乘客攻擊事件發生。

