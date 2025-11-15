為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    乘客拒下車爆衝突！男子攻擊台鐵站務人員 副站長掛彩濺血

    2025/11/15 12:31 記者林嘉東、盧賢秀／新北報導
    台鐵1208號區間車今天凌晨在抵達終點瑞芳車站後拒絕下車，與站務人員爆發衝突，消防員到場評估後，將情緒不穩的鍾男先送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

    台鐵1208號區間車今天凌晨在抵達終點瑞芳車站後拒絕下車，與站務人員爆發衝突，消防員到場評估後，將情緒不穩的鍾男先送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

    25歲鍾姓男子今（15日）搭台鐵區間車抵達終點站後拒絕下車，站務人員勸阻無效，強制將鍾男帶下車時爆發衝突。5名站務人員在壓制鍾男過程中，游姓副站長掛彩，口角流血；鐵路警察局瑞芳派出所鐵警到場後，協助情緒不穩的鍾男送醫救治後，將依違反鐵路法、傷害罪究辦。

    鐵路警察局接獲台鐵通報，台鐵1280次區間車今天凌晨0點8分停靠瑞芳終點站時，第10車廂內25歲鍾姓旅客不願下車，游姓副站長前往勸鍾下車遭拒，游與4名站務人員採取強制手段，與鍾發生肢體衝突，過程中造成游的嘴角流血、手部擦挫傷。

    鐵警調查，游姓副站長等5人將鍾男強制帶下時，鍾突然情緒激動，躺在地上以雙腳勾住游的頭部，另4名站務人員設法想控制鍾男，過程中鍾男不斷尖叫，最後仍被游等5人壓制住。

    由於鐵警瑞芳所獲報後即自福隆站駐地派員趕赴現場，路程約半小時，鐵警商請新北市瑞芳警分局瑞芳派出所警員就近到場戒護，以免鍾男再攻擊站務人員；鐵警到場經醫護人員診治後，認為鍾男情緒不穩，先將鍾男送醫救治後，將鍾男依違反鐵路法無故滯留車廂及刑法傷害罪，函送基隆地檢署偵辦。

    據指出，游姓副站長被打傷後，自行到醫院就醫驗傷，將對鍾男提出傷害告訴，希望能遏止再有台鐵站務人員遭乘客攻擊事件發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播