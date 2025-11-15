為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女子湖畔旁情緒激動獨坐 內湖警即時上前關懷助返家

    2025/11/15 12:51 記者鄭景議／台北報導
    內湖分局大湖派出所警員何佳宣陪伴唐女並傾聽開導。（記者鄭景議翻攝）

    內湖分局大湖派出所警員何佳宣陪伴唐女並傾聽開導。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖分局前日接獲通報，轄內一名情緒低落的48歲唐姓女子，獨自坐在湖畔旁，神情落寞。大湖派出所巡佐蔡文志、警員何佳宣及郭宣甫獲報後立即趕往現場，考量環境接近水域，員警迅速上前，以溫和語氣耐心傾聽與安撫，成功讓唐女情緒平復，並即時協助聯繫家屬接返，獲得家屬由衷感謝。

    內湖警分局表示，日前執行勤務時接獲通報，指轄內有一名女子情緒低落，獨自坐於湖畔旁，需要警方關懷協助。員警到場後，發現48歲的唐姓女子獨自坐於湖畔邊，情緒激動，神情落寞。

    因現場環境接近水域，員警擔心唐女安全，立即上前關懷，並先協助她移至較為安全處休息。唐女向員警述說家人離世令她心情低落，員警持續以溫和語氣陪伴與傾聽，耐心安撫，讓唐女逐漸平復激動情緒。

    在穩定唐女狀況後，警方協助聯繫家屬，她的丈夫隨後抵達現場將她接返。唐女丈夫對警方的即時關懷與溫暖協助，表達了由衷的感謝。

    內湖分局呼籲，警方除守護治安外，也重視民眾心理健康與生命安全。市民應多關心家中親友、朋友或同事，若發現情緒低落、出現異常行為者，應主動伸出援手關懷，並可即時通報警方或撥打相關求助專線，共同守護社會安全與溫暖。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

