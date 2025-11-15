國道上左右偏移涉逼車全被錄 警方出手了

白色轎車被指控惡意逼車，國道警方出手了。（取自《社會事新聞影音》）

一輛白色轎車在中山高台南路段不時左右偏移，變換車道，涉嫌迫近、阻擋後方車輛超越，全程都被後方車輛的行車紀錄器拍下，駕駛PO網，指控遭到惡意逼車，國道警方回應，將根據影像畫面，通知相關車主說明，查證後，會依規定處理，並製單舉發。

國道第四公路警察大隊表示，檢視畫面後，若白色轎車有違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款（任意以迫近、驟然方式變換車道或其他不當方式迫使他車讓道）的規定，可處罰汽車駕駛人6000元以上、3.6萬元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。



民眾在《社會事新聞影音》社群平台張貼「沿路從永康路段往仁德方向逼車狂魔」畫面，引發議論，認為該車涉有以迫近或驟然方式變換車道，迫使他車讓道，為釐清案情，將通知車主前來說明，以利後續偵辦。

國道警方呼籲用路人，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，且不得任意或驟然變換車道，如遇有危險駕駛及逼車情形，可利用1968App警政報案，即時派遣警力處置。

