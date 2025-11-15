為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    金門岸巡查獲罕見中國製農藥200包 移送地檢署偵辦

    2025/11/15 11:17 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所執行貨物拆檢時，從金門寄往高雄貨物攔檢中，罕見查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所執行貨物拆檢時，從金門寄往高雄貨物攔檢中，罕見查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所14日執行貨物拆檢時，從金門寄往高雄貨物攔檢中，查獲罕見中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包，共重12.46公斤；另自10月22日發生非洲豬瘟疫情以來，已累計查獲中國螺螄粉3321包，共重1138.34公斤，都移送主管機關裁處。

    金馬澎分署指出，自農業部前13宣布11月6日起取消豬肉郵包「首次非故意免罰」措施，凡違規輸入含豬肉包裹，不論故意與否，初犯即重罰20萬元至100萬元；金馬澎分署為配合中央防疫政策，持續針對進港船舶實施「全面安檢」及「貨物拆檢」等強化邊境管制作為，並置重點於防堵以小三通夾帶中國貨物而中轉至台灣本島等地區，全力阻絕未經檢疫及違禁品違規入境。

    金馬澎分署指出，9岸巡隊料羅商港安檢所14日執行貨物拆檢勤務時，罕見查獲中國農氟胺氰菊酯條，及10月22日以來查獲的中國螺螄粉，相關案件均依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」、「農藥管理法」移送主管機關裁處。

    海巡署金馬澎分署表示，為維護國內畜牧產業發展、穩定市場秩序及嚴防不法物品輸台，海巡人員將持續強化各項邊境管制作為，同時呼籲民眾切勿心存僥倖輸入未經許可之化學品及未經檢疫之農畜產品，以免觸犯相關法規而受罰。

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所14日執行貨物拆檢時，罕見查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所14日執行貨物拆檢時，罕見查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所從金門寄往高雄貨物攔檢中，查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所從金門寄往高雄貨物攔檢中，查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所14日執行貨物拆檢時，罕見查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所14日執行貨物拆檢時，罕見查獲中國農藥（氟胺氰菊酯條）1批200包。（金門岸巡隊提供）

