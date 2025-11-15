為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄通緝犯拒檢跳上友車撞警車 警對空鳴槍追捕逮人

    2025/11/15 11:29 記者黃良傑／高雄報導
    高雄李姓通緝犯拒檢跳上友車撞警車，警對空鳴槍開2槍追捕逮人。（民眾提供）

    高雄李姓通緝犯拒檢跳上友車撞警車，警對空鳴槍開2槍追捕逮人。（民眾提供）

    高市苓雅區興中路小巷今傳槍響！爭執場面被民眾拍下上傳上網，警方緊急說明因盤查通緝犯被拒，通緝犯李姓男子跳上車企圖逃逸，還推阻員警、衝撞警用機車，員警對空鳴槍嚇阻，警方逮捕李男，並將車上的游姓男子（59歲）、許姓男子（21歲）、王姓男子（30歲）3人一併帶回調查。

    據了解，李男（24歲）今天上午8時50分許與4名友人聚餐飲酒，餐後在苓雅區中華路與興中路口等代駕開車，李男發現有員警巡邏經過，神情慌張立刻轉身，企圖逃離現場，警方也察覺他的小動作，立即上前盤查。

    苓雅分局查出他因案通緝立刻進行逮捕，恰巧此時李男見友人轎車經過，立即跳上車要友人踩油門開車，員警追上欲拉李男下車，不料，李男和車上友人抗拒，還把員警推下車，開車撞翻警員所騎的警用機車，員警立即拔槍對空鳴槍嚇阻。

    員警對空開2槍後，李男跳下車企圖逃逸，仍被支援的警力圍捕逮獲，並將他帶回偵訊，查出李男曾涉詐欺、組織犯罪條例、妨害自由、傷害等7條罪名遭通緝，警方持續追查有無另涉其他刑案，李男將被解送歸案，另3人依妨礙公務罪，移送高雄地方檢察署偵辦。

    高雄李姓通緝犯拒檢跳上友車撞警車，警對空鳴槍追捕逮人（民眾提供）

    高雄李姓通緝犯拒檢跳上友車撞警車，警對空鳴槍追捕逮人（民眾提供）

    高雄李姓通緝犯拒檢，警方自後追捕，他跳上友車撞警車，警對空鳴槍追捕逮人。（民眾提供）

    高雄李姓通緝犯拒檢，警方自後追捕，他跳上友車撞警車，警對空鳴槍追捕逮人。（民眾提供）

    高雄通緝犯拒檢跳上友車撞警車，警對空鳴槍追捕逮人。（記者黃良傑攝）

    高雄通緝犯拒檢跳上友車撞警車，警對空鳴槍追捕逮人。（記者黃良傑攝）

