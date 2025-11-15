眼紅台大生發雞排怒嗆「排隊就掃射你」 41歲男到案縮了：一時抒發情緒

謝姓網友不滿活動，揚言要「帶槍掃射乞丐」，隨後該網友被警方帶回，並依恐嚇公眾罪嫌移請台北地檢署偵辦，而謝男被抓時改口稱是一時的情緒抒發才會留言，但並沒有要恐嚇公眾的意圖。示意圖。（資料照）

日前1名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測鳳凰颱風台北至少會放2天颱風假，沒有的話就發雞排珍奶；後來沒放假，該名學生表示會在11月16日中午12點發放雞排跟珍奶。但Threads上卻有謝姓網友不滿活動，揚言要「帶槍掃射乞丐」，隨後該網友被警方帶回，並依恐嚇公眾罪嫌移請台北地檢署偵辦，而謝男被抓時改口稱是一時的情緒抒發才會留言，但並沒有要恐嚇公眾的意圖。

該名台大大氣系學生9日在臉書粉專「黑特帝大」發文指稱，11月12至14日台北至少會放2天颱風假，少1天颱風假就請100份雞排加波霸奶茶，倘若預測完全失準或沒放假，屆時將各請300份雞排和珍奶，發放時間為16日中午12點，發放地點在台大傅鐘下方，後來果真沒放假，該名學生近日也表示將會兌現承諾，沒想到另一名Threads網友在雞排文底下留言稱：「還敢發雞排 台大氣象系？那我告訴你11月16日中午12點 台大傅鐘 我準時帶槍掃射你們這群乞丐。」

警方也針對貼文迅速展開追查，鎖定發文者為謝姓男子，並於14日17時許將謝男帶回偵辦。謝男面對偵訊時坦承貼文為其所發布，但辯稱是因不滿活動造成困擾，只是一時抒發情緒的留言、並無實際「掃射」意圖。但警方仍依恐嚇公眾罪將謝男移送法辦。

綜合媒體報導，謝男向警方表示，因為看到發雞排的活動感到不爽，一時抒發情緒才有這樣的留言，並沒有實際要掃射意圖。

