    首頁 > 社會

    求歡不成對妻施暴、爆走讓孩子不敢與父獨處 法院判離

    2025/11/15 11:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    求歡不成對妻施暴、爆走讓孩子不敢與父獨處，法院判離。（資料照）

    求歡不成對妻施暴、爆走讓孩子不敢與父獨處，法院判離。（資料照）

    男子阿超（化名）與妻子蓉蓉（化名）於2018年9月份結婚，婚後2人先分居新北市、苗栗縣，後因小孩教育問題於新北市同住。阿超曾在小孩面前失控爆走怒摔東西、求歡不成後對蓉蓉施暴；蓉蓉自2023年帶小孩回苗栗娘家後已分居2年，蓉蓉近期提出離婚訴訟。苗栗地院法官審理後，准許2人離婚，小孩由蓉蓉扶養，阿超至小孩成年前每月須給付12000元。

    蓉蓉主張，阿超在家多次情緒失控，曾怒摔電視遙控器、碗盤等，讓孩子不敢與阿超獨處；阿超也曾因向蓉蓉求歡不成竟架住蓉蓉脖子、讓蓉蓉一度無法呼吸。蓉蓉也稱，孩子甚至曾擔心阿超對其施暴，心疼說「要拿枕頭打爸爸」。

    蓉蓉也提到，阿超曾私下以其名義辦理車輛貸款，後來告知房子因積欠債務可能遭拍賣，蓉蓉感受處處遭隱瞞，且阿超承諾改善狀況卻淪為空談；另外，蓉蓉憂心阿超情緒隨時爆發，2023年於小孩自幼兒園放學後連忙帶著孩子回娘家，與阿超分居迄今。

    阿超則說願負起責任、改善關係。

    法官審理後認為，阿超未對蓉蓉積極抗辯，可認蓉蓉主張為事實，2人婚姻已難以維持可歸責於阿超，故准許蓉蓉離婚等請求。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

