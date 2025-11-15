照顧友人女兒竟顧到床上！男和少女4度嘿咻 手機驚見又吃幼齒

葉姓男子被控與小婷發生4次性行為被法官判處5年徒刑。法官勘驗葉的手機發現還有1名被害少女，依職權告發葉男。（情境照）

新北市葉姓男子被控在替友人照顧未滿14歲少女小婷（化名）期間，帶至旅館、住處發生4次性關係。新北地院審理時，勘驗葉男的手機，發現還有1名被害少女小夢（化名），法官審理後，依葉男對少女犯性交罪共4次，合併判處5年徒刑後，另依職權告發葉男另涉及一起與少女性交罪。

判決指出，葉姓男子前年3月起，受小婷母親所託照顧還在念國中一年級的小婷，未料，葉男照顧沒多久就把小婷帶到旅館、租屋處發生4次性行為，其中，葉與小婷發生第1次性行為時小婷未滿14歲，直到2人去年9月分手時，小婷還未滿16歲。



法院審理時，法官勘驗葉男手機發現，小婷向警方報案後，葉有LINE小婷請她撤告，還以死作為要脅，但小婷不為所動，堅不撤告，且2人在對話中提及發生性關係的經過，葉男也未否認，法官因此採信小婷指控，卻在察看葉男手機時，發現他與另名被害少女小夢的LINE對話，小夢問及葉與小婷的性愛過程時，還有吃醋的意味，法官查出小夢竟也未滿16歲，因此依職權告發葉男另涉及一起與少女性交案。

法官認為，葉男明知小婷未成年，未克制己身情慾，與小婷發生性行為，犯後否認犯行，迄未賠償小婷，依葉男未滿14歲少女性交罪，判處4年徒刑，又犯對14歲以上未滿16歲之少女性交罪，共3罪，各判處1年徒刑，合併判處5年徒刑。

