代打「傳說對決」盜香港網友帳號 台男被隔海提訟起訴

27歲胡姓男子於前年1月在Instagram社群軟體（下稱IG）， 張貼代打「傳說對決」網路遊戲廣告，之後與香港籍趙姓男子談妥價值港幣8514元之代打契約，由胡男代趙男操作價值港幣3萬元傳說對決帳號，未料胡以閃退等理由騙取趙臉書帳號，竟排除趙的使用權，趙委託第三者於台灣提起訴訟，桃園地檢署以詐欺罪嫌將胡男提起公訴。

檢警調查指出，胡姓男子與被害人簽定代打契約後，向被害人佯稱登入遊戲有閃退問題、需登入臉書社群軟體帳號始能正常代練云云，胡騙取被害人臉書帳號、密碼後重新設定，導致被害人無法使用臉書、登入遊戲，案經被害人委託第三者在台灣提告。

檢察官認為，胡姓男子所為，係犯刑法第以網際網路對公眾散布而犯詐欺得利、另涉無故入侵他人電腦相關設備、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄等罪嫌。被告就無故入侵他人電腦及無故變更他人電腦之電磁紀錄之部分，係一行為觸犯2罪名之想像競合犯，當以無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄罪從重論處。

另被告就無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄、網際網路對公眾散布而犯詐欺得利，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰共2罪，被告之犯罪所得，請依法宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追繳其價額。

