水肥業者違法傾倒污水獲利百萬 大江公司父子收押

大江衛生工程有限公司涉非法將水肥傾倒至污水下水道。（記者陳彩玲翻攝）

台北地檢署偵辦水肥業者「大江衛生工程有限公司」長期違法將水肥傾倒至污水下水道案，昨以大江公司負責人陳世富、陳的兒子及游姓媳婦涉違反廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證與反覆將水肥傾倒至污水下水道之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地院今（15日）上午裁定將陳世富、陳的兒子羈押禁見，游婦10萬元交保。

北檢調查，台北市政府2019年間曾發布新聞稿指出，大江公司遭民眾檢舉非法投肥，環保局調查後發現，大江公司不僅將水肥車內糞尿傾倒入社區地下污水處理口，使社區瀰漫糞尿臭味，大江根本未取得水肥車清除許可，依法開罰；大江公司早被台北市政府環保局列為黑名單。

請繼續往下閱讀...

保七總隊今年再接獲檢舉指，大江公司從2020至2023年間，收取「台塑汽車貨運有限公司」位在台北港區的水肥，但未清運至合格處理場，疑似非法傾倒在污水下水道、水溝，並偽造單據向台塑請款，從中不法獲利上百萬元。

台北地檢署13日指揮保七總隊，並會同新北市政府環保局，搜索陳世富、兒子和游姓媳婦3人的住居所及公司等處，並拘提3人到場查證。檢察官14日複訊後，認陳男3人涉犯廢棄物清理法、加重詐欺、偽造文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。法官今天上午裁定將陳世富、陳的兒子羈押禁見，游婦10萬元交保。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法