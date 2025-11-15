勾結中國人蛇騙3妹子來台賣淫接客2010次 台男逃10年落網

3名中國正妹被騙來台賣淫2010次。示意圖（資料照、民眾提供）

陳姓男子與友人與中國人蛇集團合作，佯稱可以介紹中國女子來台合法工作，吸引3位正妹報名，陳男等人利用馬英九政府時期推行的「中國人來台醫美觀光」政策，用假證件和假銀行存款證明助3中國女來台後，隨即將她們軟禁，逼迫賣淫多達2010次，警方救出3女後，陳男逃了10年落網，被法官依違反兩岸人民關係條例判刑3年8月。

判決指出，陳姓男子和歐姓友人（同案共犯判刑4年）、綽號「杰哥」、「包皮」（2人通緝中）合作，在中國與人蛇集團取得連繫後，2013年起，向「果子」、「安安」及「李菲」等3名女子佯稱，可以介紹她們來台合法工作，但須繳納2萬8千元至4萬元人民幣，費用可以來台後賺到錢再返還。

3女同意後，陳男等人由中國人蛇集團協助取得假證件和假銀行存款證明，利用馬英九政府時期推行的「中國人來台醫美觀光」政策，委請不知情的旅行社代辦後，讓3女順利入境台灣；但3女來台後，隨即被軟禁，並強迫她們賣淫還債，3女因護照被沒收加上人生地不熟，只好忍痛出賣身體，過著地獄般的生活，平均每天要接客8至10次，共計接客2010次

2女被警方獲報救出，1女則是由台籍友人協助逃出向警方自首， 陳男等人見事跡敗露落跑，只有歐男被逮遭法院判刑4年，目前已服完刑出獄。陳男逃了10年後於去年落網，高雄地方法院審理，陳男否認涉案，辯稱自己不認識歐男等人，只是幫忙送護照代辦來台簽證，不知道是騙中國女子來台賣淫，但法官尚合相關事證後不採信說詞，依違反兩岸人民關係條例判刑3年8月，可上訴。

