新竹男搭火車到台南最富里行竊 善化警飛象過河逮人

台南善化的蓮潭里緊鄰科學園區，根據2023年統計，居民的綜合所得中位數為六都最高，引起歹徒覬覦，陳姓男子從新竹搭火車前往，在社區開啟民眾未鎖好的汽車，入內行竊萬餘元後逃逸，警方獲報全力偵辦，飛象過河300公里，北上成功逮人，將他繩之於法。

善化警分局本月11日晚間接獲民眾報案，自小客車於凌晨2點許，遭竊嫌開啟行竊，損失現金萬餘元，立刻成立專案小組偵辦，經擴大調閱監視器，掌握可疑竊嫌，報請台南地檢署指揮偵辦。

昨天下午，專案小組成員在新竹縣新豐鄉1家網咖內發現陳嫌行蹤，見時機成熟，隨即展開圍捕，經查明身份後拘提到案，全案依加重竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

陳嫌居無定所，「雙十一」前一晚遠從新竹新豐火車站搭乘區間車，耗時逾5個鐘頭南下到南科火車站，利用深夜民眾熟睡時，潛入善化蓮潭里各社區作案。

陳嫌利用民眾停在自家前車輛未上鎖的疏忽，逐一以試拉車門把手方式，查看車門有無上鎖，發現未上鎖的，就進入車內行竊現金、銅板或值錢物品，行徑囂張。

陳嫌也很狡猾，以徒步方式躲避追查，並於犯案後，再搭乘火車逃離現場。

善警接獲報案後，除積極清查公務或民間的監視器，過濾可疑犯嫌外，也與鐵路警察局及新竹縣警察局共享情資，經交叉分析比對，確認陳姓慣竊涉嫌重大，派員前往新竹縣拘提到案。

善化分局長劉柏陞說，竊案對民眾的影響是多方面的，包含財產損失、心理壓力（如不安感和恐懼）、對環境缺乏信任，以及可能影響民眾對治安的觀感，尤其是住宅、住家周邊或自小客車遭竊，除了財物損失之外，更會引發負面情緒，警方全力偵辦。

劉柏陞提到，分局同仁能在短時間內奔波300公里，查獲陳姓竊嫌到案，不只讓轄區居民安心，也展現南警維護治安的決心。

劉柏陞也呼籲，民眾將車輛停放於集合或封閉式社區停車場，應該要上鎖，避免讓宵小有機可乘；並請民眾多留意身邊可疑的人事物，加強鄰里互助，如發現可疑，請立即撥打110報案，公私協力，一起打擊犯罪，維護居住環境安全。

陳姓嫌犯從新竹搭火車到台南善化蓮潭里行竊，警方北上逮人。（民眾提供）

