暴走男怒燒女友機車被判刑 1原因不得易科罰金

衝動闖大禍！南投縣謝姓男子跟女友吵架，知道女友機車停在公共停車棚，點火燒女友機車，幸好醫院保全組長滅火才未延燒。謝男後悔魯莽之舉，也獲女友原諒，南投地院法官依放火燒燬他人所有物罪，判刑6個月，但因該罪本刑重，不得易科罰金，可向檢察官聲請易服社會勞動。

判決書指出，謝姓男子去年11月中旬中午11時許，因為跟女友吵架，怒火沖天失去理智，走到埔里基督教醫院的民眾機車停車場，拿打火機放火點燃張姓女友停在此的重型機車側柱上方之塑膠殼即離去，該機車起火燃燒，機車置物箱前方塑膠殼、腳踏墊因而燒燬，如果繼續燒下去，極有可能延燒該車旁之其他機車及樹木。

幸好有民眾發現通報急診室林姓保全組長，林男持滅火器到場將火勢撲滅，並報警處理，警察很快逮捕仍在現場的謝男。

謝男在檢察官偵辦期間和法官審理時，都坦承衝動失去理智燒女友機車，女友後來原諒他，兩人繼續交往且同住，謝男因觸犯放火燒燬他人所有物罪之1年以上7年以下有期徒刑法定本刑，法官認為該案有「情輕法重」之感，依刑法第59條規定，酌減其刑，判刑6個月。

判刑6個月以下大多可易科罰金，惟謝男所犯的放火燒燬他人所有物罪，其法定最重本刑逾有期徒刑5年，不得易科罰金，謝男可依刑法第41條第3項規定，向檢察官聲請易服社會勞動，由檢察官依法裁量是否准許。

