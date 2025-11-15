不甘被退指導 成大研究生摸進辦公室、偽造教授簽名

楊姓成大碩士生不甘被退指導，摸進教授辦公室偷用電子簽名填指導教授表，被依侵入建築與行使偽造私文書罪判刑。（資料照）

國立成功大學楊姓碩士生為讓前指導教授再度掛名論文，竟利用系辦寄來的電子簽名偽造指導教授登記表，還被監視器拍到曾闖入教授辦公室。台南地方法院依無故侵入建築物與行使偽造私文書罪，判處6個月。

楊姓碩士生原本由校內教授指導論文，後來未再獲同意續任指導。去年4月16日下午，他到成大校區徒手開鎖進入教授辦公室，停留約1分多鐘後離開，過程被室內外監視器清楚錄下。教授發現辦公室遭不明人士進出，又陸續見到文件出現自己從未簽過的名字，於是向南警一分局報案，提出跟蹤騷擾告訴，由檢方展開偵辦。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，楊男掌握系辦先前寄給他的電子郵件，其中附有教授電子簽名影像。去年4月16日，他在圖書館把這份電子簽名貼到研究生登記指導教授表紙本簽名欄，再交由院系辦公室曾姓女助理收件。同月22日又在宿舍打開登記表電子檔，利用同一份電子簽名製作教授簽名，再傳給行政人員。

教授認為楊男藉此逼迫他與學校承認指導關係，楊男則辯稱，自己只是希望順利畢業，認為論文題目與研究內容原本就出自教授提供的資料，主觀以為已取得授權使用電子簽名，又說因延畢、難以覓得新指導教授承擔極大壓力，情緒失控才會做出這些行為。

辯護人強調，楊男罹患自閉類群障礙與情緒相關疾病，行為當時判斷與控制能力受到影響。台南地院援引嘉南療養院司法精神鑑定指出，楊男雖有適應障礙伴隨憂鬱與焦慮、自閉類群障礙，但行為時仍具現實感與邏輯思考，不能以精神狀況免責。

合議庭認為，楊男犯無故侵入他人建築物，又未經授權偽造他人署押與電子簽名，使教授及成大行政單位權益受損風險，應執行刑6月，可以易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法