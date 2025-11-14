11/14 大樂透6.9億1人獨得！今彩539頭獎摃龜

11月14日開獎的第114000105期大樂透頭獎開出1注；第114000276期今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月14日開獎的第114000105期大樂透頭獎開出1注，由花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓的「積財庫彩券行」開出；第114000276期今彩539頭獎則摃龜。

第114000105期大樂透中獎號碼「21、25、26、38、41、46，特別號：04」。頭獎1注中獎，可獨得6億9198萬2796元；貳獎共5注中獎，每注可得102萬5049元；參獎共112注中獎，每注可得4萬9281元；肆獎共250注中獎，每注可得1萬4192元；伍獎共4883注中獎，每注可得2000元；陸獎共6725注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬9270中獎，每注可得400元；普獎共9萬1650注中獎，每注可得400元。

第114000105期49樂合彩中獎號碼為「21、25、26、38、41、46」。四合2注中獎，可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4281注中獎，每注可得1250元。

第114000276期今彩539中獎號碼為「02、11、15、37、38」。頭獎摃龜；貳獎共254注中獎，每注可得2萬元；參獎共9047注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8149注中獎，每注可得50元。

第114000276期39樂合彩中獎號碼為「02、11、15、37、38」。四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共478注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6854注中獎，每注可得1125元。

第114000276期3星彩中獎號碼為「559」。壹獎共76注中獎，每注可得5000元。

第114000276期4星彩中獎號碼為「1722」。壹獎共29注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

