馬公北辰市場颱風夜大火 公所忙清理：最短時間恢復基本營運

馬公市長黃健忠到北辰市場勘查災後重建工作。（馬公市公所提供）

澎湖馬公北辰市場颱風夜惡火，多處攤位受損，市長黃健忠連2天到現場了解災損，指示市政團隊立即協助。主任秘書陳志謙、市場管理所長蔡名傑都到場掌握受災範圍及攤商需求；市管所則負責現場清理與秩序維護，協助攤商整理受損區域。

北辰市場火警燃燒面積約40平方公尺，幸無人員傷亡。火災調查科完成初步勘驗後，市公所隨即啟動清運與環境整理作業。清潔隊今天調派抓斗車，同步出動垃圾車與資源回收車，集中清運燒損雜物及受煙燻廢棄物，加快整理速度，避免占用動線，減少對鄰近攤商營運的影響。

馬公市公所指出，受損攤位有明顯火燒痕跡，周邊仍有煙燻、積水及電力中斷等情況，需逐一排除。為確保後續整修安全，市公所持續與相關單位確認電力、消防及設備狀況，確認無虞後，再協助攤商修繕。北辰市場是市民日常採買重要場域，也是攤商長期經營生計來源，公所先處理廢棄物清運、環境整理與動線維護，務求在最短時間內恢復市場基本營運條件，讓市民購物不中斷。

黃健忠說，火警造成部分攤商停電，市公所已協請台電於安全前提下啟動臨時供電，以利攤商儘早展開修繕。已請市場管理所研議「受災攤商租金減免方案」及「急難應變救助金」，以實質措施協助攤商度過整理期，降低營運壓力，讓攤商安心整理店面並逐步恢復營業，全力配合消防局釐清起火原因。

馬公市公所市場管理所員工出動，協助攤商整理環境。（馬公市公所提供）

