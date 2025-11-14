破門驚見8旬獨居嬤死亡多時 檢今相驗抄表員見水表已暴增至7033度

北屯區82歲曾姓老婦獨居的透天厝。（民眾提供）

台中市北屯區一名82歲曾姓獨居老婦，因心肺衰竭倒地後無人發現，竟在呼救無門下死去成為白骨乾屍，警方今（14日）報請檢方相驗，台水人員上午回到住處拆除水表時驚見水表仍在跳動，累積使用量已暴增至7033度，遠超正常範圍，凸顯這起「孤獨死」案的悲傷與異常徵兆。

事件起於台水抄表員昨例行作業時發現，該戶近兩個月用水量從過往的正常值暴衝至6000多度，異常程度明顯超標，依自來水公司機制，只要用水量較前期增加超過50％，就會開立示警單，該名抄表員因長期服務，知道住戶是獨居老人，除示警外也立即通知當地里長協助關心。

里長與社工、警方趕往查看，破門後竟發現曾姓老婦倒臥透天厝住處，已死亡多時成了乾屍、甚至白骨化，屋內水龍頭仍持續流動，推估因故倒地、無力起身求援，水源就此長期外洩，才造成水量暴增。

警方初步鑑識後排除外力介入，聯繫曾婦女兒，她表示，已超過半年未與母親聯絡，對死因也無意見，警方今天已報請台中地檢署檢察官相驗，確認死因為心肺衰竭，台水抄表員今天再度到場拆除水表，發現表數已來到7033度且仍在跳動，再度印證水龍頭自老婦倒地後便未曾關閉。

