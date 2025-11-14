為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    閃兵藝人謝坤達等人被求刑 最高檢贊同：建立公平兵役制度

    2025/11/14 19:47 記者陳彩玲／台北報導
    藝人謝坤達閃兵遭起訴，檢具體求刑2年8月。（資料照）

    藝人謝坤達閃兵遭起訴，檢具體求刑2年8月。（資料照）

    新北地檢署偵辦閃兵集團案，兩波偵結共計起訴40人，藝人謝坤達、陳柏霖、修杰楷等5人被求2年8月徒刑，其餘分別1年至8年不等徒刑。對此，最高檢贊同此舉說，檢方具體求刑，是建立兵役制度公平最有力的法律宣導。

    最高檢說，10月27日函請各檢察機關，偵辦役男意圖逃避兵役案件應從嚴從速辦理，檢方查明被告犯罪事實提起公訴時，視個案具體情形，如認必要者，應向法院具體求刑，若個案判決量刑過輕，則應依法提起上訴。

    最高檢指出，透過執法機關迅速追訴、嚴加懲罰的方式，不僅鼓舞民心士氣，更是防止逃避兵役最有力的法律宣導，杜絕不肖人士妄圖閃兵的僥倖心態，共同維護兵役制度公平，守護國家安全。

    另一方面，最高檢解釋，「逃兵」是社會上通俗用語，並非法律上用語。針對「逃兵行為」，我國刑法依犯罪行為人身分不同，分為役男、現役軍人、後備軍人，設有不同處罰。

    其中犯罪行為人為役男身分時，處罰規範為妨害兵役治罪條例第3、4條，行為態樣包含不依法接受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤或徵集等徵兵處理，可處5年以下徒刑。

    犯罪行為人為現役軍人身分時，處罰規範為陸海空軍刑法第39、41條，凡是無故離去或不就職役，最重可處7年以上徒刑；至於犯罪行為人為後備軍人時，處罰規範為妨害兵役治罪條例第10條，不依規定調查或體格調查不到、住居所遷移無故不依規定申報者，可處1年以下徒刑。

