    首頁 > 社會

    好想知道女友跟誰吃飯 男急叩110要調南紡漢堡王監視器

    2025/11/14 19:56 記者王捷／台南報導
    男子懷疑女友與他人用餐，到南紡漢堡王報案要求警方調閱監視器，員警說明不涉刑案無權調閱，勸離後結案。（記者王捷攝）

    男子想知道女友跟誰去吃飯，今天下午到南紡購物中心的漢堡王想調監視器，並打110報案、要求警員協助，但員警認為這與刑案無關拒絕。南警一分局指出，報案內容涉他人隱私不便說明，但呼籲民眾將警力留給急迫性案件。

    今天下午警方接獲報案，指稱南紡購物中心內的漢堡王需要警方到場協助，員警趕抵時，見到1名心急的男子，他懷疑女友與人約在此用餐，想確認女友究竟和誰吃飯，因此希望警方協助調出店內監視器畫面。

    員警了解狀況後向男子說明，女友與誰外出吃飯屬於個人感情問題，並未出現暴力、脅迫或財產損失，現場也沒有任何衝突與危險情形，所以不構成刑案，警方無權介入調閱監視畫面，只能勸男子冷靜處理私人糾紛。

    當時店家也派出工作人員到場說明，引起民眾側目，並向警方表示，門市監視器主要用於保全與店內安全，平時不會提供給私人糾紛取用。在警方協助溝通下，男子見無法獲得監視畫面，最後自行離去。

    一分局指出，此案沒有演變成衝突案件，但報案內容牽涉個人隱私，因此不便對外說明更多細節，只能確認是否有潛在的刑事案件，警方到場後也盡力安撫情緒、維持現場秩序。

    警方也呼籲，報案專線與警力資源應留給緊急事故與危及人身或財產安全的情況，民眾若遇到感情糾紛或私人爭執，應透過理性溝通、親友協助或其他管道處理，不應該為追查私事報警，以免壓縮警力。

