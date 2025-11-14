為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    豐原五口命案大姊遺言「怪自己笨」檢察官不捨嘆：是李女太惡

    2025/11/14 18:49 記者許國楨／台中報導
    豐原王家五口遭詐後集體走上絕路，台中檢方今起訴主嫌李女，並建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

    豐原王家五口遭詐後集體走上絕路，台中檢方今起訴主嫌李女，並建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

    豐原王家五口遭詐後集體走上絕路，王家大姊生前留下「我們笨、被騙，用死亡面對」的遺言，台中地檢署今起訴主嫌李女，並具體向法院求處15年以上重刑，強調本案發生並非因被害人「笨」，而是加害人刻意以詐術、恫嚇與謊言將被害人逼入死路「惡性重大」，真正要負責的是犯罪者的惡。

    本案中最令人鼻酸的是，王家人在遺書中寫下：「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還債。」以及：「我們笨、被騙，我們用死亡面對。」更留下讓人深受衝擊的一句：「希望我們家的死，可以不要再讓他們傷害其他無辜的人。」

    檢方指出，本案之發生，並非肇因於被害人的「笨」，而應歸咎於被告李女之「惡」，竟以深情厚貌之態接近投資人，刻意隱瞞事實施之以詐術、困之以恫嚇，終陷之於絕路，當「詐騙」在現代儼然成為一門「行業」，充斥社會角落、橫行各領域，唯有透過量刑匡正傾頹的價值觀，昭示國家公權力嚴厲訴追詐欺犯罪決心。

    當王家人找不到存在的意義走上絕路，當李女無視生命逝去，仍不斷編造謊言試圖卸責，量刑更成為重要指引，讓當事人感到法律莊嚴與溫度，或許，司法審判並不是解決一切問題萬靈丹，但在重大個案中，司法審判揭示的指引，至少是一帖止痛劑與防腐劑，否則過於「宅心仁厚」、「流於姑息」，終究會「引惡、養亂」，因此綜合李女犯行、態度，造成後果等，向法院求處15年以上徒刑，以維法紀。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熱門推播