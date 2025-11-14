大江公司亂倒水肥撈上百萬 一家3口遭聲押禁見

大江衛生工程有限公司涉非法將水肥傾倒至污水下水道。（記者陳彩玲翻攝）

水肥業者「大江衛生工程有限公司」負責人陳世富一家三口，涉非法將水肥傾倒至污水下水道，未清運至合格處理廠，從中獲利上百萬元，台北地檢署昨發動搜索，訊後被依違反廢棄物清理法，將陳男一家3口聲押禁見。

據了解，大江公司曾有違規紀錄，且時常不願意配合檢查，被衛生單位列為黑名單；2019年北市府曾發新聞稿指出，大江公司遭民眾檢舉非法投肥，環保局調查後發現，該公司將水肥車內糞尿倒入社區地下污水處理口，使社區瀰漫糞尿臭味，不僅如此水肥車根本未取得清除許可，依法開罰。

保七總隊也接獲檢舉，指大江公司從2020至2023年間，收取「台塑汽車貨運有限公司」位在台北港區的水肥，但未清運至合格處理場，疑似非法傾到在污水下水道、水溝，並偽造單據向台塑請款，從中不法獲利上百萬元。

台北地檢署昨指揮保七總隊，並會同新北市政府環保局，搜索陳世富、兒子和媳婦3人的住居所及公司等處，並拘提3人到場查證。檢察官訊問後，認陳男3人涉犯廢棄物清理法、加重詐欺、偽造文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

