涉逼死豐原5口！「李團長」遭起訴求刑15年 法院裁定續押禁見

台中地院今天傍晚裁定李女續押禁見。（資料照）

涉嫌以龐氏騙局詐欺，並長期威迫逼死豐原一家五口的「李團長」李姓女子（49歲），今天遭台中地檢署依詐欺等罪起訴並求處15年以上徒刑，案件移審後，台中地院今傍晚裁定對李女續押禁見，認定其有高度逃亡、滅證、勾串證人之虞，必須予以羈押，以確保審判順利進行。

檢方調查指出，李女以「團購投資」、「黃金買賣」等方式宣稱保證高額獲利，實際上卻以典型「龐氏騙局」操作，先後向王家五口及其他被害人詐取共計1536萬5003元，王家後期因察覺異狀拒絕繼續投入資金，李女竟反指控違約，強索不合理的530萬元，期間更不斷以訊息恐嚇施壓，讓王家一家五口在巨大精神壓力下走上極端。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，李女涉及犯行重大，對投資人等造成法益侵害重大，刑責非輕，又李女早在其他被害人提告詐欺時，即有聯繫告訴人試圖影響證詞，更在豐原王家成員輕生遭媒體報導後，進行一連串滅證、串證之行為，試圖製造對己有利之形象，並將責任轉嫁予被害人。

且李女於本案發生後，經警方通知說明，竟多次以其需要定期施打針劑維生等語迴避調查，於此期間則趁機與另案被告、證人私下聯繫，幸專案小組成員及時訪查李女就醫之診所，經醫師確認李女僅係施打營養點滴，未施打亦無致死之虞，也揭穿被告所營造假象，據此，均足認李女確有勾串共犯、證人、滅證及逃亡之虞，建議繼續羈押，以利案件後續之審判及訴追，台中地院今傍晚也裁定對李女續押禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

