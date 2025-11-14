為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    列車快進站 女子突失控跳月台臥軌！親友飛撲救人驚險畫面曝

    2025/11/14 17:21 記者許國楨／台中報導
    阮女疑不滿站務員勸她勿站警戒區，竟情緒激動跳軌道臥軌。（擷自「記者爆料網」）

    阮女疑不滿站務員勸她勿站警戒區，竟情緒激動跳軌道臥軌。（擷自「記者爆料網」）

    台鐵新烏日站13日深夜驚險一刻！29歲阮姓女子情緒失控跳入軌道、甚至趴在鐵軌上，眼看列車即將進站，3名親友不顧危險跳下軌道將她連拖帶扛，救上月台，所幸無人傷亡，鐵路警察局後續依《鐵路法》函請裁處，阮女恐面臨最高5萬元罰鍰。

    經查，事發於昨（13）日23時10分許，台鐵新烏日站第二月台7車位置，站務員巡視月台時，發現阮女站在黃色警戒線外，多次勸導她後仍未改善，正準備進一步提醒時，阮女竟突然情緒崩潰，先是推開站務員並大聲咆哮，接著在親友眼前跳下軌道。

    現場旅客拍下的畫面也在社群流傳，只見阮女跳入軌道後，還整個人趴臥在鐵軌上，列車進站廣播就在此時響起，情況十分危急，陪同的親友見狀立即衝下軌道，用力將人從鐵軌上拖離，3人合力將她拉回月台邊緣，並在其他站務員協助下成功救回。

    救護人員到場後，立即將阮女送醫安置，鐵路警察局台中分局指出，阮女涉違反《鐵路法》第57條第2項及第70條第1項，侵入鐵路行車禁區，相關違規資料已函送裁罰，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

    鐵路警察局呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法裁罰，另呼籲民眾珍惜生命，若發現身邊有情緒低潮的親友，應主動關懷與支持。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    3名親友連忙跟著跳下救人。（擷自「記者爆料網」）

    3名親友連忙跟著跳下救人。（擷自「記者爆料網」）

