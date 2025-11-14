越南籍男子缺錢竟拍遭綁架影片向母親勒索16萬 被警方識破

越南籍周姓男子欠錢花用，竟自拍遭綁架影片向母親勒索16萬元，圖為模擬示意圖。（警方提供）

越南籍周姓男子因缺錢花用，竟夥同4名友人在周位於新竹租屋，拍攝遭凌虐、毆打影片，意圖向其位於老家母親勒索16萬元，周母輾轉向越南在台辦事處通報，警方接受報案後立刻組織專案小組，調查監視系統發現周行動很自由，行動電話竟然也能接通，警方將其逮捕到案，周才坦承自導自演，檢察官則以嫌涉嫌加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪嫌以5萬元交保，另4人限制住居。

警方調查，周姓男子於10日晚間在新竹縣附近租屋處，夥同19歲阮姓女友以及其他3名越籍友人，輪流持手機拍攝周姓男子被毆打、凌虐的假影片，再傳給周母恐嚇「不給錢就不放人」。期間還與家屬不斷討價還價，甚至降低價碼，最後達成匯款16萬元成交。

請繼續往下閱讀...

周母擔心兒子安危除向越南警方報案，並透過駐台北越南經濟文化辦事處向桃園市政府警察局外事科報案，警方成立專案小組，調閱新竹及桃園等地監視器、兵分多路於12小時內查緝相關人等到案，才發現這是一起自導自演的加重詐欺行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法